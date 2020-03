Dmax recorda aquesta nit el llegat de Félix Rodríguez de la Fuente

El proper 14 de març es compleixen 40 anys de la tràgica mort de Félix Rodríguez de la Fuente, un dels grans divulgadors de naturalesa espanyol del segle passat i pioner en la defensa del medi ambient. Els seus missatges en defensa dels animals van marcar diverses generacions i, quatre dècades després de la seva desaparició, romanen en la memòria de moltes persones els valors que va tractar d'inculcar sobre la necessitat de conservar la fauna ibèrica. Recordar la seva figura i el seu llegat serà l'objectiu de Frank Cuesta en la nova entrega de Wild Frank que el canal Dmax estrena aquesta nit, a les 22.00 h.

A Wild Frank. El legado de Félix, l'aventurer recorrerà alguns dels enclavaments de la geografia espanyola on habiten les principals espècies que va defensar l'icònic divulgador per mostrar de primera mà què queda del seu llegat. Per a això Frank Cuesta viatjarà a llocs tan emblemàtics com la serra de Gredos, la serra de Cazorla i el parc de Doñana per conèixer l'estat actual de les espècies que tants anys va defensar Félix Rodríguez de la Fuente. Allà mostrarà com era la vida d'aquests animals mentre vivia Rodríguez de la Fuente, com és la situació actual i quin futur espera a espècies com l'àguila reial, el llop i el linx als quals «el gran amic dels animals» va protegir durant tants anys.