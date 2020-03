«Otros mundos» torna aquesta nit a Movistar amb nous enigmes

Javier Sierra torna aquesta nit al canal #0 de Movistar + amb quatre noves entregues del format Otros Mundos, en les quals revifarà la curiositat pels grans enigmes que envolten la humanitat. En aquesta edició, l'escriptor i guanyador del premi Planeta torna al punt de partida amb el qual va acabar la primera temporada: sent un adolescent fascinat per l'enigma dels ovnis, va tenir una estranya trobada a Montserrat que canviaria per sempre la seva visió de l'univers. Decebut per les reaccions que va trobar per la manera de fer pública la seva experiència, va prendre la decisió de deixar de banda els ovnis i centrar-se en els seus estudis de periodisme, segons recorda en un comunicat la plataforma.

No obstant això, just en aquell moment, va passar una fet que ho va canviar tot. La Unió Soviètica va anunciar oficialment que uns extraterrestres havien aterrat a una ciutat del sud de Moscou. La notícia la van donar els principals mitjans del món i es va debatre durant les setmanes que van precedir a la caiguda del mur de Berlín, el 1989. Javier Sierra va interpretar allò com una «senyal» i va reprendre la seva passió per aquest enigma. I això el va portar a investigar els grans casos d'aquest camp, a Voronezh (Rússia), a Torí (Itàlia), a Roswell (EUA) i a Jumilla (Múrcia). Les sorprenents conclusions de la seva investigació arriben avui a Movistar.