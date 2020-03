El programa «Crims» recorda aquesta nit el cas de 'la mataiaies'

Aquesta nit, a les 21.55 h a TV3, el programa Crims, dirigit i presentat per Carles Porta, emet el capítol del cas de Remedios Sánchez, coneguda com «la mataiaies», que el juny del 2006 va sembrar el pànic a Barcelona. La ciutat es va convertir en el tauler de joc d'una insòlita partida: més de dos-cents Mossos enfrontats a una ombra de la qual només tenien una imatge borrosa. Una misteriosa dona havia començat a assaltar dones grans als seus domicilis. La pressió per als Mossos, que només feia un any que havien assumit les competències a la capital catalana, era màxima per poder resoldre un cas complicat.