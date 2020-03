Toni Albà reapareixerà demà al «Polònia» un any després de la seva sortida

Toni Albà reapareixerà demà al programa Polònia de TV3 per interpretar el paper de Joan Carles I, segons informa el diari Ara. L'actor i humorista va abandonar l'espai satíric el febrer de l'any passat, després de publicar un tuit en què, sense mencionar-la, tractava de prostituta Inés Arrimada, per la visita que la líder de Ciutadans va fer a Waterloo. El comentari despectiu de Toni Albà va provocar que fins i tot el llavors director del programa de TV3, Toni Soler, publiqués un tuit assegurant que no li feia «ni punyetera gràcia». Davant del rebuig generalitzat, el mateix actor va anunciar que abandonava Polònia i va assegurar que no hi tornaria mai més.