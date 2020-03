Les grans operadores reforcen la seva oferta d'entreteniment

Les recomanacions perquè tothom es quedi a casa davant la propagació del coronavirus ha fet que la majoria d'operadores hagin optat per reforçar el seu catàleg audiovisual per a tots els públics. Movistar+, Orange, MásMóvil i Yoigo han estat les primeres en anunciar mesures per fer que l'estada a casa sigui més fàcil de passar.

Movistar+ ha incrementat la seva oferta de continguts a través de la plataforma Movistar+ Lite, la qual permet a qualsevol usuari visualitzar els continguts del grup sigui de l'operador que sigui. D'aquesta manera, i fins al pròxim 30 d'abril, durant 30 dies es podrà accedir de forma gratuïta als continguts com les produccions originals de Movistar+ i els canals #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central i AMC, als quals ara s'uneixen els infantils Disney Jr, Disney XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda i BabyTV.

Orange TV s'ha sumat a la iniciativa creant un paquet amb contingut per a nens que estarà disponible gratuïtament durant un mes per als seus clients. De la seva banda, MásMóvil i Yoigo també han reforçat els seus continguts televisius. Les dues ofereixen als seus clients tres mesos de Sky TV sense cap cost afegit i donen accés a la plataforma FlixOlé en un període també de tres mesos.