Jordi Basté torna a TV3 amb les noves entregues del format «No pot ser!»

Demà diumenge, a les 21.55 h, TV3 obrirà la segona temporada del No pot ser!, el format divulgatiu que presenta Jordi Basté. La tele soc jo serà el punt de partida del programa, que tindrà com a protagonistes creadors de continguts que triomfen a les xarxes socials, com Miquel Montoro i Aida Domènech, Dulceida. Durant deu capítols, l'espai explorarà com la revolució tecnològica i la globalització transformen el nostre món, amb temes com els efectes de la sobreexposició al mòbil, l'edició genètica, el món dels e-sports, el poder de les tecnològiques sobre la democràcia, la crisi climàtica o la transformació educativa.