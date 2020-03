Tamara Falcó fitxa per «Desafío», el nou concurs que prepara Antena 3 per a aquest any

Antena 3 va anunciar a principi d'any, entre les novetats per aquesta temporada, Desafío, un concurs en el qual un grup de famosos se sotmetran a diferents reptes espectaculars. Seguint l'estructura d'altres formats, com Tu cara me suena, el format tindrà un jurat encarregat de valorar la destresa dels concursants. Tamara Falcó serà la integrant estrella d'aquest jurat, segons una informació del diari El Periódico. D'aquesta manera, la filla d'Isabel Preysler tornarà a televisió després d'haver-se convertit en la guanyadora de l'últim Masterchef Celebrity.