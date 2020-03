Amazon comença a rodar el 'reebot' de la sèrie «El internado»

Amazon Prime Video ha fet públic el repartiment complet i el començament del rodatge de El Internado: Las cumbres. Produida per Globomedia (Mediapro), la sèrie basada en El Internado, que fa una dècada va llançar la carrera d'alguns dels actors espanyols més reconeguts en l'actualitat, s'estrenarà en exclusiva a la plataforma de pagament a final d'any.

Els nous membres del repartiment són Asia Ortega ( Les de l'Hoquei), Albert Salazar ( A.K.A.) i Daniel Arias ( El acabose, Cuéntame). Se'ls uniran els joves actors Daniela Rubio ( La Caza. Monteperdido), Claudia Riera ( Les de l'hoquei), Paula del Río ( El desconocido), Gonzalo Díez ( 7 días), Carlos Alcaide ( Libertad), Sara Balerdi ( La línea invisible) i Francisca Aronsson ( Hotel Paraíso).

El rodatge de la sèrie acaba de començar al monestir d'Iratxe (Navarra). Construït en la segona meitat del segle XI i servint com a hospital de pelegrins, universitat i hospital de guerra, aquest lloc rellevant en la història es convertirà en una de les principals localitzacions de la producció. La filmació tindrà una durada de 15 setmanes i el repartiment viatjarà per l'Estat a destinacions com Donostia, Hondarribia, Lazkao, Usurbil o Ergoien, així com a Bilbao i Anglet, a la frontera amb França. Pel que fa als escenaris interiors de la sèrie, es recrearan als estudis de Zinealdea.