«Crims» viatja aquesta nit al 2004 per recordar el cas del 'monstre de Machala'

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa Crims de TV3, dirigit i presentat per Carles Porta, emetrà el capítol del cas Machala. Els fets es remunten al 23 de novembre del 2004, quan la jove estudiant Maria Isabel Bascuñana, de la Facultat de Dret, desapareix a Lleida sense deixar rastre. Després d'un dia desapareguda, una familiar troba el seu cotxe i ho comunica a la policia, que hi envia una patrulla. El cotxe està tancat i no sembla que tingui cap desperfecte. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a una de les agents: al seient del copilot hi ha la bossa de la noia.