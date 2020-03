«Late Motiv» es trasllada al domicili particular d'Andreu Buenafuente

La crisi del coronavirus ha deixat sense públic els platós de tots els programes. La setmana passada, l'espai Late Motiv d'Andreu Buenafuente va decidir traslladar-se a un búnquer fictici situat als estudis de Movistar +. No obstant això, la situació de confinament decretada per les autoritats ha obligat el presentador i humorista català a fer un pas més enllà i renovar el seu decorat. Des d'ahir, tot seguint les pautes del Govern per l'estat d'alarma, Buenafuente presenta el late night des del seu domicili, seguint l'exemple de Roberto Leal, que diumenge passat ja va conduir la gala del concurs Operación Triunfo des de casa seva.