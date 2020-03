El primer episodi de «The Mandalorian» arriba avui a Cuatro

Quan només falten quatre dies per a la posada en marxa de la plataforma Disney +, dimarts que ve, 24 de març, els espectadors de tot Espanya podran gaudir aquesta nit del primer episodi d'un dels grans títols de la plataforma de pagament: The Mandalorian. La sèrie creada por Jon Favreau i basada en l'univers de la saga Star Wars també es podrà seguir en obert fruit de l'acord que Mediaset España i The Walt Disney Company Iberia van firmar a principi d'aquest mes de març

The Mandalorian està ambientada en un anàrquic període després de la caiguda de l'Imperi Galàctic i segueix les aventures d'un caça-recompenses amb armadura pertanyent a la llegendària tribu que opera en els confins de la galàxia, lluny de l'autoritat de la Nova República. L'actor xilè Pedro Pascal encarna aquest solitari pistoler en conflicte amb si mateix i que té prohibit revelar el seu rostre. En el primer capítol, emprendrà una missió molt ben remunerada, encara que molt enigmàtica.

Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte i Giancarlo Esposito són altres intèrprets que formen l'elenc d'aquesta ficció, que fa escasses setmanes va finalitzar el rodatge de la seva segona temporada, que arribarà a l'octubre. A Disney + es podrà veure a partir de dimarts la primera temporada sencera.