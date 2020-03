«Avui aprenem», un espai del Super3 per als petits estudiants

El canal Super3 emet des d'aquest divendres el nou format digital Avui aprenem, de peces curtes on els espectadors poden descobrir curiositats dels animals i de la natura i entendre descobriments científics. Aquesta i altres propostes del canal de TV3 i de Catalunya Ràdio tenen el suport del departament d'Educació i estan «alineades» amb les orientacions i activitats adreçades a tot l'alumnat que ha publicat la Xarxa Telemàtica de Catalunya. Per exemple, l' InfoK s'emet quatre vegades al dia i ofereix als joves espectadors la possibilitat d'explicar dubtes i angoixes a l'espai Explica'ns les coses. Catalunya Ràdio difondrà els recursos proposats dins la seva programació excepcional d'aquests dies.

Aquestes propostes educatives s'afegeixen a la programació especial que ofereix aquests dies el canal Super3 per acompanyar els súpers que són a casa amb continguts divulgatius i amb accions de participació.

Dins l'acord amb el departament d'Educació, Catalunya Ràdio es farà ressò en la programació excepcional d'aquests dies dels continguts pedagògics que el departament d'Educació posa a l'abast de la CCMA i farà divulgació de les eines i accions telemàtiques adreçades als alumnes. Aquests continguts i altres per concretar «en els propers dies» es divulgaran a través del web i l'app de Catalunya Ràdio i iCat, i també es podrien emetre per l'antena d'iCat si la situació d'excepcionalitat s'allargués.

L'objectiu d'Educació amb aquesta col·laboració és que els nous continguts audiovisuals, que se sumaran a les propostes dels centres educatius, puguin reforçar el desenvolupament de l'autonomia personal, generar motivació i curiositat a tot l'alumnat i que també siguin significatius per al seu aprenentatge.

Quant a les propostes pròpies del departament, són diverses i tenen en compte diferents nivells de desenvolupament de capacitats i competències, com ara la realització d'activitats d'observació i de contrast d'elements propers a la realitat de l'alumne, de cerca d'informació, d'indagació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques..., així com activitats alternatives a l'aprenentatge que no és possible fer pel tancament dels centres.