«Tot gira» es transforma des d'avui, dissabte, en un magazín d'entreteniment

Des d'aquest cap de setmana, i mentre duri el confinament i l'aturada de l'esport a tot el món, el Tot gira de Catalunya Ràdio es converteix en un magazín d'entreteniment i humor, basat en l'esport, que s'emetrà els dissabte i els diumenges de 17 h a 20 h, amb David Clupés al capdavant. El format començarà amb la nova secció Gira el món, en què parlaran amb els corresponsals de Catalunya Ràdio perquè expliquin com viuen als seus països el dia a dia amb el coronavirus i com ha canviat la societat. Amb Jordi Mèlich seguiran buscant el millor himne del futbol català. A la secció ConFitnats parlaran amb Valentí Sanjuan sobre la preparació física d'un esportista en confinament. A la secció Converses de butxaca, l'economista José María Gay explicarà la incidència de la Covid-19 en l'economia esportiva. A més, el format també estrenarà avui el concurs Fem la rosca, amb Francesc Garriga, i les seccions Snack stories amb Lluís Canut i Sense fronteres amb Marc Mayola. A banda d'això hi col·laboraran Albert Segura, Gaspar Hernàndez i Sílvia Cóppulo.