Els comptes de Harvey Weinstein, aquesta nit a «Sense ficció»

Pocs dies després que el productor cinematogràfic i gran magnat de Hollywood Harvey Weinstein hagi estat declarat culpable d'abusos sexuals i violació en tercer grau per un jurat de Nova York, que l'ha condemnat a 23 anys de presó per violació i agressió sexual, el programa de Tv3 Sense ficció recorda el llarg camí del moviment #MeToo amb l'estrena de Hollywood, les dones passen comptes. L'epicentre d'aquest moviment va començar el 5 d'octubre del 2017, quan el diari The New York Times va publicar un article que revelava com Weinstein, cofundador de Miramax i The Weinstein Company, havia assetjat i abusat durant dècades de centenars de dones.

Uns dies després, Weinstein era acomiadat de la seva pròpia empresa i, des de llavors, es van succeir els articles i els reportatges que en detallaven les agressions, així com les acusacions de desenes de cares famoses contra el magnat. Uma Thurman, Ashley Judd i Gwyneth Paltrow, entra d'altres, es troben entre les actrius que van presentar acusacions contra Weinstein, denúncies que anaven des de violació fins a assetjament sexual.

Amb informació privilegiada sobre el magnat del cinema, aquest documental de la BBC dirigit pel canadenc Barry Avrich denuncia l'abús de poder en una cultura còmplice i explica com aquest moviment de denúncia col·lectiva es va acabar convertint en un moviment global que s'estenia a les víctimes de molts més àmbits, i no només del cinema.



«Violades per la policia»

Tot seguit, a les 23.30 h, el programa de TV3 recupera el documental Violades per la policia. En aquesta producció de la BBC, la directora Ellie Flynn viatja als Estats Units per exposar els testimonis de diverses dones que asseguren haver estat agredides sexualment per agents de policia mentre estaven sota la seva custòdia.

És el cas d'Anna Chambers, una jove de 18 anys d'edat, que assegura haver estat agredida per dos agents de la policia de Nova York mentre estava detinguda, el setembre del 2017. O el cas de la Jasmine, una californiana de 21 anys, que afirma haver tingut relacions a canvi de diners amb agents de la policia des de que tenia només 14 anys.