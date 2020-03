Mor als 92 anys Albert Uderzo, el dibuixant d'Astèrix i Obèlix

El dibuixant Albert Uderzo, creador junt amb René Goscinny dels cèlebres còmics d'Astèrix i Obèlix, va morir ahir als 92 anys d'un atac cardíac no relacionat amb el coronavirus, com van comunicar els seus familiars a l'agència France Press: «Albert Uderzo va morir mentre dormia a casa seva, a Neuilly. Havia estat molt cansat durant setmanes».

Nascut el 1927, Uderzo –que no va amagar mai que la seva professió frustrada era la de pallasso– va començar la seva carrera com a dibuixant a l'editorial parisenca SPE, que publicava, entre altres sèries, Bibi Fricotin. Allà va aprendre els conceptes bàsics del dibuix i va conèixer Edmond Calvo, el qual es va convertir en el seu mentor. L'any 1941, Uderzo va publicar el seu primer dibuix: una il·lustració de Le Corbeau et le Renard en el suplement Boum. Cinc anys després, va guanyar un concurs que li va permetre publicar a Éditions Du Chêne, gràcies a una col·lecció de gags del personatge Clopinard. Aquest premi li va obrir moltes portes professionals i li va permetre treballar a diversos setmanaris abans del seu gran èxit.

Goscinny i Uderzo es van conèixer el 1951 i van començar en el món del còmic amb Johan Pistolet, abans de crear l'irreductible Astèrix que, amb Obèlix i el seu irreductible llogaret de la Gàl·lia, ha protagonitzat 38 àlbums dels quals s'han venut 380 milions d'exemplars en 111 llengües.

Amb Goscinny eren pares, també, d'altres còmics, com el del petit indi Umpah-Pah, però la parella creativa es va trencar el 1977 amb la mort del guionista. El 2013, Uderzo va anunciar que no podria continuar dibuixant i va cedir el testimoni d'Astèrix a l'il·lustrador Didier Conrad i al guionista Jean-Yves Ferri, tot i que va supervisar els nous àlbums; el darrer, La filla de Vercingetòrix, del 2019.