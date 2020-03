El coronavirus afecta també el doblatge de sèries i pel·lícules

A banda de l'aturada de rodatges i calendaris d'estrena marcats per les grans productores de ficció d'arreu del món, la crisi del coronavirus també ha paralitzat el món del doblatge. Davant d'aquest fet, Movistar+ va anunciar ahir que moltes de les produccions estrangeres que s'estrenin pròximament només es podran veure en versió original subtitulada. «A causa de la situació actual provocada per la crisi sanitària global, algunes de les estrenes dels pròxims episodis de les sèries disponibles en l'oferta de Movistar+ han vist paralitzat el seu doblatge a l'espa-nyol de forma temporal per la seguretat dels seus treballadors», explica la plataforma.

Aquesta circumstància afecta directament a tots aquells clients que opten per veure els continguts doblats al castellà. «No obstant això, aquelles sèries que no hagin vist compromès el seu rodatge ni la seva postproducció se seguiran estrenant amb subtítols en espa-nyol fins que la situació es normalitzi», afegeix Movistar.

El tancament dels estudis de doblatge també podria afectar les pròximes estrenes d'altres plataformes com Netflix o HBO, tot i que, ara per ara, no ho han fet oficial. Les afectacions per la Covid-19 també obligaran totes les plataformes a posposar moltes estrenes previstes per als pròxims dies.