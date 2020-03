Atresmedia paralitza la preproducció del concurs de famosos «El desafío»

Un dels grans projectes d'entreteniment del grup Atresmedia, El desafío, un nou format de la productora de Pablo Motos 7yAcción, en el qual coneguts famosos s'havien d'enfrontar a grans reptes, haurà d'esperar. Segons informa FormulaTV, el mateix Motos ha confirmat que ara per ara el programa queda paralitzat. La crisi sanitària ha fet que la producció del projecte s'hagi de paralitzar fins que tot això passi i es pugui reprendre la seva producció. Tot i que encara no s'havia fixat una data, l'estrena del format estava prevista per a aquesta primavera. Tot i que no està tancat, la cadena negocia amb Roberto Leal perquè el presenti.