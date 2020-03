Netflix assegura que el calendari d'estrenes no es veurà afectat pel coronavirus

Les cancel·lacions i suspensions temporals dels rodatges de centenars de sèries han posat en alerta el món de les sèries. No obstant això, Netflix ha volgut tranquil·litza els seus milers d'abonats a tot el món. En una entrevista a la cadena CNN, Ted Sarandos, Chief Content Officer de la plataforma, assegura que el seu catàleg d'estrenes està assegurat fins a finals d'any. L'executiu assegura que el seu model comercial, que aposta per l'estrena simultània de tots els episodis de les sèries, fa que el calendari programat fins a finals d'any no es vegi afectat.