«New Amsterdam» ajorna l'emissió de l'episodi «Pandemic»

Al llarg de la història, han estat moltes les pel·lícules i sèries que han tractat les epidèmies mortals, especialment les mèdiques. Aquesta és la temàtica d'un dels episodis de la segona temporada de la sèrie New Amsterdam, que es preveia estrenar-se aquesta setmana a la cadena NBC. L'episodi, que porta per títol Pandemic ha estat posposat per la cadena nord-americana a causa de la situació actual. Concretament, la ficció centra la seva trama en una pandèmia mortal de grip que té lloc a la ciutat de Nova York, un dels focus principal de contagis de la Covid-19 als Estats Units.

David Schulner, creador de New Amsterdam, ha compartit una carta al portal Deadline sobre la decisió de posposar l'emissió d'aquest episodi en el context actual. «Durant un mal any, la grip pot matar milers d'americans», explicava. «Volíem reforçar aquest missatge i la millor manera de fer-ho era espantar tant que voldries rentar-te les mans durant els anuncis».

Estrenada el 2018, New Amsterdam centra la seva trama en Max Goodwin (Ryan Eggold), que ha estat designat director d'un dels hospitals més antics de la ciutat. Goodwin prendrà decisions radicals per millorar l'atenció als pacients, tot i disposar d'uns recursos bastant limitats.