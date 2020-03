L'actor Javier Cámara torna a la política amb la sèrie «Vamos Juan»

Javier Cámara torna avui a la política gràcies a Vamos Juan, una sèrie original de TNT, produïda per 100 Balas (The Mediapro Studio) i WarnerMedia. La cadena de pagament emetrà els set capítols de la seqüela de la reeixida Vota Juan en una marató especial que començarà a les 15.45 hores. A partir de dilluns, la sèrie estarà disponible al complet en els serveis de televisió sota demanda de les plataformes de televisió de pagament que ofereixen el canal.

En aquesta sèrie, Javier Cámara torna a interpretar, en clau de sàtira política, el personatge de Juan Carrasco, un exministre d'Agricultura i exalcalde de Logronyo que tracta de substituir la seva incapacitat amb bones dosis de picaresca i improvisació.

Han passat dos anys des que Carrasco va tocar les més altes cimes del poder. Ara, allunyat de l'activitat política, té una vida senzilla treballant com a professor de biologia en un institut de Logro-nyo. Però, ni la seva ambició política ni la seva vocació de servei públic s'han apagat. Conscient de tot el que li queda per aportar, decideix fer un pas endavant: reunir el seu equip de confiança, tornar a Madrid i fundar un nou partit.

En aquesta nova entrega de la ficció, Javier Cámara no és només el protagonista, sinó que també ha dirigit un dels episodis en el que ha suposat el seu debut darrere les càmeres. L'actor s'afegeix així com a realitzador a l'equip de direcció format per Víctor García León, que ja havia dirigit alguns capítols de Vota Juan, i Borja Cobeaga.

Creada per Diego San José, la sèrie té com a guionista i showrunner el mateix San José, a qui acompanyen en l'escriptura dels episodis Víctor García León, Daniel Castro i Pablo Remón.

En el repartiment principal de Vamos Juan repeteixen, juntament amb Javier Cámara, María Pujalte, com a Macarena, la seva inseparable directora de Comunicació mentre va ser ministre; Adam Jezierski, que va ser el seu assistent; Pedro Ángel Roca, antic xofer del ministre; Joaquín Climent, en la pell de l'implacable Vallejo, i Cristóbal Suárez, com el carismàtic Recalde.

El cercle familiar de Carrasco torna a tenir una importància fonamental, amb Yaël Belicha com a esposa i Esty Quesada com a filla.