«The Walking Dead» ajorna el final de la temporada per la crisi del coronavirus

Canvis en el calendari d'emissió de The Walking Dead. Els responsables de la ficció apocalíptica que s'emet a la cadena AMC han fet oficial que, a causa de la crisi desfermada per la propagació del coronavirus, no s'ha pogut finalitzar la postproducció de l'últim episodi de la seva desena temporada, de manera que no s'emetrà el 12 d'abril com estava previst. «La temporada actual finalitzarà amb el seu episodi número 15 el pròxim 5 d'abril», han escrit els responsables de la sèrie a través del seu perfil a Twitter. «El capítol planejat com a tancament s'emetrà com un episodi especial al llarg d'aquest any», afegeixen.