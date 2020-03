«La amiga estupenda» arriba aquesta nit en obert a Paramount

La identitat de l'escriptora Elena Ferrante és, avui dia, tot un enigma, però això no ha estat obstacle perquè la seva saga de novel·les, titulada Dues amigues, faci el salt a la televisió. Aquesta nit arriba a Paramount Network La amiga estupenda, la reeixida sèrie centrada en el primer llibre de la saga. Es tracta d'una coproducció entre la plataforma HBO Itàlia, RAI Fiction i TIMVISION, dirigida per Saverio Costanzo, que per mitjà de Paramount es podrà veure en obert a Espanya.

La sèrie segueix, a través de vuit episodis, la història de Lila i Elena, dues amigues amb destins molt diferents però la relació entre les quals marcarà la vida de totes dues. Que Lila, l'amiga més important que Elena Greco ha tingut en la seva vida, sembli haver desaparegut sense deixar rastre, fa que aquesta dona gran que viu en una casa plena de llibres, encengui el seu ordinador i comenci a escriure la seva història personal, que és també la de Lila. Elena explicarà així la història de la seva amistat, que va començar al col·legi en els anys 50, amb la perillosa i fascinant ciutat de Nàpols com a teló de fons. Però això és només el principi de seixanta anys de vida, per intentar revelar el misteri de Lila, la seva millor amiga, però també una enemiga.

Elena sempre la va anomenar Lila, encara que el seu veritable nom sigui Raffaella Cerullo. Es van conèixer el 1950 al col·legi el primer any de primària.

Elena, rossa i callada; Lila, bruna i nerviosa. I, encara que molt diferents, les dues nenes, les més intel·ligents de la classe, comencen a jugar juntes al barri napolità en què viuen. Una aglomeració d'edificis i pols, una Nàpols sense mar, un lloc on Don Achille porta la batuta i infon por al cor de tots els habitants. Excepte en el de Lila: està convençuda que va ser ell qui va robar les nines amb les quals estaven jugant les nenes.

Agafant la mà d'Elena, Lila decideix pujar les escales cap a casa de Don Achille. I és aquest dia quan, plantant cara a les seves pors juntes, Elena i Lila posen la primera pedra de la seva amistat.

La segona entrega de la saga es va començar a emetre poc abans de l'inici del brot de coronavirus a Itàlia. No obstant això, el projecte preveu adaptar tots els llibres d'Elena Ferrante.