El consum de televisió en obert creix el març i en canvi cau el de pagament

El consum de televisió en obert per part dels espanyols ha crescut el mes de març i ha aconseguit una quota de pantalla de 72,9% (+0,1), davant el descens de la televisió de pagament, que es queda amb el 27,1% de quota (-0,1). Segons l'informe de Barlovento Comunicación, amb dades de Kantar, cada ciutadà va consumir durant el març 4 hores i 44 minuts diaris de mitjana. En relació amb la cobertura televisiva, 33,6 milions d'espanyols van contactar diàriament amb el mitjà televisiu (719.000 més que el mateix mes de l'any anterior).

Per targets, la investigació apunta que els que més temps han dedicat al dia a veure la televisió són, per sexe, les dones (5 hores i 3 minuts de mitjana diària), i per franges d'edat, els majors de 64 anys (amb 7 hores i 13 minuts de mitjana per persona al dia). El temps dedicat a la televisió però per a altres usos, com navegar o jugar, va ser de 32 minuts de mitjana, enfront dels 16 minuts del mateix mes del 2019. Finalment, l'informe indica que el març es van publicar 10 milions de comentaris a Twitter sobre programes de televisió.