La sèrie «Locke & Key» tindrà una segona temporada a Netflix

Netflix ha confirmat a través de les seves xarxes socials la renovació de la sèrie Locke & Key per una segona temporada. Carlton Cuse i Meredith Averill, productors executius de la ficció sobrenatural, van rebre així la notícia: «Estem entusiasmats de continuar el viatge de Locke & Key juntament amb tots els nostres col·laboradors. Estem agraïts a Netflix pel seu suport, especialment en aquesta època tan difícil, i esperem regalar a l'audiència el pròxim i emocionant capítol de la nostra història».

Després de l'assassinat del seu pare en unes circumstàncies estranyes, els tres germans Locke i la seva mare es muden a una antiga casa coneguda com a Keyhouse, en la qual aviat descobriran que s'hi troben una sèrie de claus màgiques que poden estar relacionades amb la mort del seu pare. A mesura que els nens exploren les diferents claus i els seus poders únics, un misteriós dimoni es desperta i no s'aturarà davant de res. Creada per Carlton Cuse ( Bates Motel) i Meredith Averill ( La maldición de Hill House), Locke & Key explora l'amor, la pèrdua i els llaços indestructibles que defineixen la família.

Aquesta sèrie, disponible a Netflix, és l'esperada adaptació de les reeixides novel·les gràfiques escrites per Joe Hill i il·lustrades per Gabriel Rodríguez per IDW Entertainment.