«Rick y Morty» tornaran a HBO i TNT el pròxim 4 de maig amb nous episodis

Rick y Morty tornarà per completar la seva quarta temporada, que s'ha vist dividida en dos blocs de cinc episodis cadascun, el pròxim 4 de maig. El primer d'aquests segments es va emetre entre el novembre i el desembre de l'any passat. La cadena TNT i la plataforma HBO, ambdues propietat de WarnerMedia, tornaran a emetre de manera conjunta la sèrie d'animació per al públic adult. Com és habitual, el contingut d'aquests episodis es manté en total secret, però sí que se sap que Rick i Morty tenen moltes més aventures pendents, ja que un cop completada l'emissió de la quarta temporada la sèrie tindrà 60 episodis nous.