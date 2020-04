RTVE participarà en el programa alternatiu al festival Eurovisió

Després de la cancel·lació de la 65a edició del festival a causa de la crisi del coronavirus, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) prepara un especial que retrà homenatge a les cançons participants d'aquest any. RTVE ha anunciat que s'uneix a aquesta iniciativa que servirà «per remarcar els valors del festival i oferir un missatge d'unió i esperança als ciutadans», segons ha informat la corporació pública en un comunicat. La iniciativa Europe shine a light serà un programa no competitiu i ple de sorpreses per als fans i espectadors del certamen arreu del món, que La 1 emetrà el 16 de maig a les 21.00 hores.

La UER, al costat de les emissores neerlandeses NPO, ENS i AVROTROS, realitzarà aquest espectacle, que repassarà les 41 cançons que havien de competir aquest any a Rotterdam en un programa que serà presentat per Chantal Janzen, Edsilia Rombley (Eurovisió 1998 i 2007) i Jan Smit. El representant espanyol del 2020, Blas Cantó, participarà en aquest homenatge amb la seva cançó Universo.

El programa també intentarà reunir tots els artistes d'aquesta edició des dels seus països perquè interpretin junts alguns dels grans èxits de la història d'Eurovisió, tenint en compte que les lletres de les cançons escollides siguin inspiradores en la situació actual en què ens trobem.