RTVE llança un nou portal d'accés gratuït amb més de 60 pel·lícules espanyoles

RTVE Digital llança el portal Somos cine en el qual els espectadors podran gaudir gratuïtament de més de 60 de les millors pel·lícules de cinema espanyol recent. Cintes com Campeones, Julieta, El autor i Nadie quiere la noche estan des d'aquest divendres a disposició de tots els espectadors. Al llarg del mes d'abril el catàleg s'ampliarà amb pel·lícules de directors i actors de prestigi, les més premiades en els últims anys i algunes de les més taquilleres, com La llamada. El nou portal també inclourà les últimes notícies sobre el cinema espanyol, amb una molt especial dedicació a cinema participat per la mateixa corporació pública.