La nova economia de plataforma, aquesta nit al «30 minuts»

Aquesta nit, el programa 30 minuts recupera la producció pròpia Proletaris online, un reportatge que centra la seva mirada en l'anomenada economia de plataforma, un nou mercat laboral d'ingressos intermitents, en què llibertat i flexibilitat es repeteixen com un mantra, però que té conseqüències imprevisibles per a l'estat del benestar. Segons explica la CCMA en un comunicat, el documental es fixa en com la nova economia digital sacseja el mercat laboral tradicional així com els drets dels treballadors aconseguits amb les històriques lluites sindicals.

Treballadors freelance, per projectes, gig economy (feines esporàdiques sota demanda), remots digitals, crowdsourcing (subcontractació de la feina a una multitud), microtreballadors... La nova economia digital està plena de paraules noves que agafen força i sacsegen el mercat laboral tradicional, el dels drets dels treballadors aconseguits amb les lluites sindicals. El documental d'Esther Llauradó i Marc Rodríguez s'endinsa en aquesta economia de plataforma, el model de negoci de l'era digital. Potents plataformes tecnològiques que connecten oferta i demanda i converteixen els treballadors en proveïdors de serveis. Poden ser repartidors en bicicleta amb les seves vistoses motxilles o experts programadors. Qualsevol persona que pugui fer feines esporàdiques a través d'una aplicació. Tots formen part d'aquest nou mercat laboral en què «llibertat i flexibilitat» es repeteixen com un mantra, i en què al final és un algoritme el que ho decideix tot.



La fi de la feina estable?

El reportatge analitza com aquesta plataformatització de l'economia arriba també a la part alta de la piràmide. Qualsevol empresa pot contractar, a través de plataformes freelance, experts a l'altra punta del món. L'externalització d'un departament sencer a través d'una plataforma és cada cop més senzilla. I el mar de fons és un augment creixent a tot el món dels treballadors independents, però amb menys drets i pitjors condicions laborals. El treball es pregunta si aquesta fórmula pot liquidar, d'aquí a uns anys, els contractes fixos que proporcionen una feina estable.