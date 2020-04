El Super3 renova la graella coincidint amb Setmana Santa

El canal Super3 renova completament la seva graella de programació a partir d'aquest dilluns, en una Setmana Santa molt especial per la situació de confinament. La programació del canal infantil de la CCMA combinarà noves sèries amb les habituals per intentar fer més amena l'estada a casa dels petits de la casa, segons ha informat la corporació en un comunicat.

D'aquesta manera, aquesta setmana arriba al Super3 la sèrie d'estrena El dia que el Henry va conèixer... i capítols nous de les sèries Els germans Kratt, En Grizzy i els lèmmings i Odbbods.

El cinema també ocuparà un lloc destacat a la graella, amb l'emissió d'un gran nombre de pel·lícules, entre les quals hi haurà l'estrena d' El detectiu Conan: el detectiu al mar distant, El detectiu Conan: el franctirador dimensional, El viatge fantàstic a Oz i dues entregues de les aventures de la família Andersson. També es podran veure els programes de producció pròpia del Super3 també han preparat continguts especials per a aquests dies, com Una mà de contes, Mic, Rat rank, que ha posat en marxa un concurs de ball, o InfoK. Altres espais de producció pròpia que es poden veure durant aquests dies són La família del Super3, Manduka, Dinàmiks, Wowzzy Baboom i Veterinaris.