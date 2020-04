TVE produeix una 'sitcom' que abordarà, en clau de ficció, el confinament

El món de la ficció televisiva es va adaptant a poc a poc a la nova realitat provocada per la crisi del coronavirus. Televisió Espanyola ha decidit apostar per l'enginy dels creadors audiovisuals amb Diarios de la cuarentena, una nova sitcom de vuit capítols escrita i dirigida per Álvaro Fernández-Armero i David Marqués, que s'estrena aquest dimarts. La ficció, que narrarà el dia a dia de diverses parelles durant aquests dies de confinament, tindrà la participació de Juan Margallo i Petra Martínez; José Luis García Pérez i Cristina Alarcón; Carlos Bardem i Cecilia Gessa; Montse Pla i Víctor Clavijo, a més d'Adrià Collado, Carlos Areces o Fernando Colomo.