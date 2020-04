Christian Gálvez presenta un nou concurs adaptat al confinament de la població

El canal digital de Mediaset Mtmad emet des d'ahir cada dia a les 20.10 h el concurs Qarenta, presentat per Christian Gálvez. Es tracta d'un nou format digital que uneix entreteniment i cultura. A cada lliurament, Gálvez formularà per videotrucada a quatre concursants, tots ells a casa seva, quaranta preguntes sobre cultura general, deu a cada un. El participant que encerti més respostes, s'enfrontarà a tres nous rivals el dia següent. En cas d'empat entre dos o més concursants, hi haurà una ronda de desqualificació immediata per error, segons ha informat en un comunicat el grup Mediaset España.