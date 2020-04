Canal Taronja reviurà aquest divendres la processó de Manresa

Manresa, com la resta de municipis, no podrà celebrar la processó del Divendres Sant de cada any per culpa del coronavirus. Per a les persones que vulguin reviure aquesta tradició, el Canal Taronja de televisió emetrà aquest divendres un especial de l'edició de l'any passat que es podrà seguir a 2/4 d'11 de la nit. Es tracta d'un reportatge realitzat per Ramon Riu.

La processó, que comença i acaba a la Seu de Manresa i que obren els Armats i tanca l'Esperança Macarena, havia de celebrar el dia 1 el seu pregó en un acte previst a l'auditori de la Plana de l'Om a càrrec de l'escriptor i periodista manresà Genís Sinca.

L'emissió de l'especial de divendres té per objectiu no deixar els seguidors d'aquesta tradició sense la seva cita anual ni que sigui a través de la televisió, ha explicat Manel Ortiz, membre de la Comissió de la Processó 2020 i president dels Armats de Manresa, que precisament aquest any celebren el 20è aniversari de la seva refundació. Ho havien de fer el mes passat amb una trobada que també es va haver d'anul·lar per la pandèmia.