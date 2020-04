Movistar + s'endinsa des d'avui en els inicis sagnants d'ETA

Movistar + estrena avui La línea invisible, una de les seves grans apostes de la temporada. Dirigida per Mariano Barroso, la sèrie centra la seva mirada en els primers assassinats de la banda terrorista ETA. La plataforma ha organitzat una première en línia oberta a tothom a través de Youtube, on es podran visualitzar en streaming els episodis 1 i 2. L'esdeveniment inclourà la presentació virtual del director i una bona part de l'elenc protagonista, a través de videoconferència. La sèrie està des d'avui completa per als clients a Movistar a través del seu servei sota demanda.

Escrita per Michel Gaztambide i Alejandro Hernández en col·laboració amb el director, la sèrie se centra en l'origen d'ETA i el primer assassinat de l'organització, que va tenir com a víctima el guàrdia civil José Antonio Pardines. Inspirada en una idea original d'Abel García Roure, va desenvolupar el seu rodatge en diferents localitzacions del País Basc entre el mes de maig i final d'agost de l'any passat, i consta d'un total de 6 episodis de 45 minuts.

Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Asier Etxeandia, Patrick Criado, Enric Auquer, Pablo Derqui i Ramón Barea encapçalen el repartiment de la sèrie. Completen l'elenc Joan Amargós, Amaia Sagasti, Aia Kruse, Xoán Fórneas, Maria Morales, Alba Loureiro i Josean Begoetxea, entre molts d'altres.



El primer assassinat

El 7 de juny del 1968 el líder d'ETA Txabi Etxebarrieta (Àlex Monner) creuava «la línia invisible» en matar la primera víctima mortal de l'organització, el guàrdia civil gallec José Antonio Pardines (Xoán Fórneas). Poques hores després Txabi era abatut en un enfrontament amb la Guàrdia Civil, i es va convertir en el primer a matar i el primer a morir en la sagnant història de l'organització.

Després de la mort del seu líder, els companys de Txabi (Anna Castillo, Patrick Criado, Joan Amargós) decideixen venjar la seva mort assassinant l'inspector Melitón Pomes (Antonio de la Torre). No són conscients que obren un camí ple de dolor i venjança, de por i terror que marcarà els següents cinquanta anys de la història d'Espanya.