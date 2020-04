Canal Taronja emet un documental del Kursaal de Marta Ripollès i TVM

L'1 de maig del 2002, la desapareguda Televisió de Manresa (TVM) i la Comissió Kursaal estrenàven públicament al Teatre Conservatori Kursaal, el vell nou teatre, un documental sobre les vides de l'equipament manresà, firmat per la realitzadora de TVM, Marta Ripollès. El treball recollia una trentena d'entrevistes per explicar les vivències i els records de persones que van estar vinculades al teatre; el moviment ciutadà per a la recuperació del Kursaal; i el futur d'un equipament que, finalment, es va inaugurar el febrer del 2007.

Kursaal, el vell nou teatre, estrenat fa 18 anys i Kursaal, produït per Paral·lel 40 i elaborat per la realitzadora manresana Laia Olivé, estrenat pel Canal 33 el 2007, es podran veure aquest dijous, a les 22 h, per Canal Taronja. Com explica Manresana d'Equipaments Escènics, l'emissió dels documentals suposa per als espectadors una «oportunitat per reviure o per descobrir com es va gestar el que l'any 1995 semblava una utopia, un somni i que es va fer realitat el febrer de 2007 amb la inauguració del nou Kursaal».