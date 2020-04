«Masterchef» estrena al seva vuitena edició dilluns vinent a La 1 de TVE

La vuitena edició de Masterchef ja té data d'estrena. El talent show culinari produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia arriba a La 1 el proper dilluns en la franja de màxima audiència, segons ha informat la cadena púbica.

En aquest ocasió, gairebé 30.000 candidats han participat en el càsting per fer el pas a cuiners professionals. A causa del rècord d'inscripcions, el jurat comptarà amb l'ajuda de tres alumnes avantatjats. Carlos Maldonado, Jorge Brazález i Marta Verona supervisaran la prova dels 50 millors. Però després d'aquesta prova no acabarà el procés, ja que el jurat només lliurarà 10 davantals blancs i 10 negres. Aquests últims hauran de demostrar que tenen potencial per formar-se en aquestes cuines.

Entre els seleccionats, un comandant de l'Exèrcit de l'Aire; una cubana que vol fer de la seva afició per la cuina una professió; un músic que ha tingut diversos negocis on ha venut des d'espècies fins a joguines eròtiques; un professor d'oratòria amb molta retòrica; una portera que guarda semblança amb Chus Lampreave; o una manxega ex camionera i ex perruquera experta en cuina tradicional.

Per sorprendre els aspirants, el jurat presentarà nous reptes i dinàmiques. En una prova exterior, els capitans escolliran al seu equip a canvi de minuts de cuinat. Els davantals negres treballaran en parelles i, en una altra prova, els salvats es posaran davant dels fogons en representació dels que es troben a la corda fluixa i cuinaran per ells per salvar-los.