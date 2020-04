Movistar estrena la quarta temporada de «The Good Fight»

La quarta temporada de The Good Fight arriba des d'avui a Movistar Series, en una estrena simultània amb els Estats Units del primer lliurament. Cada dijous es podrà veure un nou episodi. Per motius derivats de la situació actual, la sèrie no estarà disponible en versió doblada de moment.

Després de perdre al seu principal client, Chumhum, i que el nom del seu bufet s'hagi vist afectat per la polèmica, Reddick Boseman i Diane Lockhart no compten amb massa marge d'acció. Davant aquest radical canvi d'escenari, els socis es veuen forçats a acceptar l'oferta d'una enorme firma multinacional i convertir-se en una petita subsidiària.

Aquest és el punt de partida de la quarta temporada de la reeixida seqüela de The Good Wife. Mentre la firma multinacional STR Laurie es bolca en promeses, Diane Lockhart i els seus col·legues mesuren els seus passos sota l'amenaça de la pèrdua definitiva d'independència.

Segons els creadors, Robert i Michelle King, aquesta temporada se centrarà menys en Trump i més en els advocats: «Posem més èmfasi en com la situació política actual està afectant el món legal, i una mica d'això té a veure amb Donald Trump directament però molt també té a veure amb el dany col·lateral de la caiguda de certs valors i normes d'avui dia».