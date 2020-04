El retrobament de «Friends» podria no arribar fins al 2021 per culpa de la pandèmia

L'esperat retrobament dels protagonistes de Friends s'endarrereix. El que havia de ser el producte estrella de la nova plataforma HBO Max, podria tardar un any a arribar a causa de la crisi del coronavirus que ha obligat a cancel·lar els enregistraments previstos pel passat mes de març. Segons informa The Sun, el més probable és que el retorn de Friends no es produeixi fins al 2021. «Ja va ser prou complicat aconseguir que tothom rodés al març i serà molt difícil reunir-los de nou» ha assegurat un dels responsables de producció en declaracions al diari britànic.