El canal Super3 aposta pels continguts en anglès, a partir de dimarts

A partir de dimarts que ve, 14 d'abril, el canal Super3 transformarà la seva programació per oferir en la seva franja de matí, de dilluns a divendres, continguts divulgatius i en anglès, com Wow! English Me-thod o les versions en anglès de Counting with Paula (Comptem amb la Paula ), Lily's Driftwood Bay (La caleta de la Lily ) i BabyRiki, que és estrena. Aquesta oferta la completaran els espais de producció pròpia InfoK, Dinàmiks i Veterinaris. I el cap de setmana, la producció de la BBC Dins el cos humà, una sèrie que explora les meravelles de l'organisme humà fent servir uns gràfics basats en imatges reals, i els últims descobriments.