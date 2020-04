Netflix estrenarà l'esperada «Valeria» el pròxim 8 de maig

Netflix ha marcat la data al seu calendari per a l'estrena de Valeria, la nova sèrie original de producció espanyola basada en la saga literària d'Elisabet Benavent. A partir del 8 de maig la primera temporada de la sèrie entrarà a formar part del catàleg de la plataforma en streaming. L'actriu igualadina Diana Gómez, coneguda pel seus papers en ficcions com 45 revoluciones i Sé quién eres, encapçala el repartiment de la ficció interpretant el paper de la protagonista. Dirigida per Inma Torrent i Nely Reguera, la ficció té una temporada de vuit episodis, que estaran disponibles al servei en streaming a tot el món.

Inspirada per sèries com Sexo en Nueva York i Girls, Valeria se centra en la vida d'una escriptora en crisi, tant per les seves novel·les com pel seu matrimoni amb Adrián (Ibrahim Al Shami), amb el qual té una distància emocional bastant pronunciada.

Per això es refugiarà en les seves tres millors amigues, immerses en els seus propis remolins d'amor, alegries i somnis. Lola (Silma López, Cosas de la vida), Carmen (Paula Malia, Benvinguts a la família) i Nerea (Teresa Riott, Barcelona nit d'estiu) són les tres amigues inseparables. Completa l'elenc principal Maxi Iglesias ( Física o química), en el paper del misteriós Víctor.