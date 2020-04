Disney + aconsegueix superar els 50 milions d'usuaris a tot el món

Disney +, la plataforma de continguts en streaming del gegant de Mickey Mouse, ha superat els 50 milions d'usuaris a tot el món. «Estem realment aclaparats de veure com Disney + està aconseguint repercussió en milions de persones a tot el món, i creiem que això és un bon presagi de la nostra expansió aquest any al llarg de l'Europa occidental, Japó i Amèrica Llatina», explica en un comunicat Kevin Mayer, president de la divisió internacional de Walt Disney.

El mes de febrer passat, la companyia va assegurar en la presentació dels seus resultats trimestrals que Disney + tenia 28,6 milions d'usuaris. Els 50 milions d'usuaris actuals de Disney + suposen una molt bona dada per a la companyia, però queden encara molt curts davant els 167 milions de subscriptors que té Netflix, el gran dominador fins ara de la televisió en línia. La plataforma, que inclou tots els títols de la factoria Disney, es va estrenar als Estats Units el novembre de l'any passat i va començar una expansió progressiva per tot el món. En les últimes dues setmanes el servei ha desembarcat a països europeus com Espanya, Regne Unit, Irlanda, França, Alemanya, Itàlia, Àustria i Suïssa. La companyia pensa seguir ampliant la seva expansió per tot el món, i arribar en els pròxims mesos al continent asiàtic.



Estrenes en 'streaming'

La pandèmia ha provocat l'ajornament de nombroses estrenes i rodatges. En un intent de trobar-hi una solució, Disney ha anunciat que llançarà algunes de les seves pel·lícules directament de forma digital a través de Disney +. «Algunes pel·lícules les anirem estrenant directament a Disney +, però per a molts dels grans títols simplement esperarem a tenir espais en el calendari. En alguns casos ja hem anunciat noves dates, però més endavant», ha revelat el president executiu de la compa-nyia, Bob Iger, en una entrevista concedida a la revista Barron's.

El gegant de l'entreteniment encara no ha renunciat a estrenar als cinemes títols que prometen ser èxits de taquilla com Viuda Negra i Mulán, que es podran veure en pantalla gran més endavant.