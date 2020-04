«Scott y Milá» tornen aquesta nit a Movistar amb noves aventures

Mercedes Milá torna aquest dilluns al canal #0 de Movistar amb la segona temporada de Scott y Milà. La periodista catalana comença fort, amb un primer capítol rodat a Roma, en què es podran veure les primeres mesures de restricció que va viure la capital italiana per la pandèmia provocada pel coronavirus. «Hem anat vivint dia a dia», declara.

El primer capítol del programa, titulat Curso del 68, tenia com a plantejament inicial el retrobament de la periodista amb les seves antigues companyes de l'escola, amb un viatge a Roma. No obstant això, la realitat va fer que acabés sent una crònica sobre els primers dies de la pandèmia a la capital de país transalpí.

«El focus de gravetat era a Llombardia, tinc amics que viuen en aquesta zona i m'han explicat coses terribles. No obstant això, a Roma, quan vam aterrar-hi, no era així. Els fets van començar a ser més crus, però encara no havien imposat les estrictes normes de circulació que es van implementar a poc a poc», explica Milá en una entrevista a Europa Press. «Vam començar a notar les restriccions: anaven tancant restaurants, museus, i el Vaticà també», comenta la presentadora. Tant ella com les seves amigues van haver de tornar a Espanya per carretera, de manera improvisada i agitada, a causa de les mesures imposades pel Govern italià en relació amb la pandèmia.

«En la meva família i en el meu entorn més pròxim no hi ha hagut cap mort i ningú ha emmalaltit greument», diu la periodista. Tot i això, explica que coneguts seus han viscut situacions molt doloroses pel coronavirus. «Tinc amics que ho estan passant molt malament, amb pares i mares que han mort. Una amiga em va explicar que es va acomiadar de la seva mare per FaceTime. És horrible», comenta.

La periodista catalana, juntament amb el seu inseparable gos Scott, torna amb quatre episodis nous de Scott y Milá, que s'emetran, de forma lineal, al canal # 0 cada dilluns a les deu de la nit, a més d'estar disponibles i poder-se demanar a la plataforma de Movistar +. El format és una producció original de Movistar en col·laboració amb Zanskar Producciones.