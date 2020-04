«Sense ficció» mostra avui «La batalla de Notre-Dame» a TV3

El dia abans que es compleixi un any de l'incendi de la catedral de París, el 15 d'abril del 2019, el programa Sense ficció de TV3 estrena La batalla de Notre-Dame, un documental que recull els episodis menys coneguts que es van viure durant aquell incendi que va destruir part del temple. El treball també recull els testimonis dels protagonistes d'aquell dia.

Aquell dilluns de primavera, el primer dia de Setmana Santa, quan Notre-Dame celebrava el cinquè ofici del dia, va sonar una alarma i van demanar als feligresos que en sortissin tan de pressa com fos possible mantenint la calma. La catedral es va buidar a poc a poc, mentre un vigilant sortia a buscar l'origen de les flames, sense èxit. Mentrestant, el foc prenia força just sota l'agulla, que en aquell moment s'estava restaurant. Va passar mitja hora abans que algú avisés els Bombers. La famosa catedral parisenca va començar així una nit de bogeria i perill.

Tot el món va seguir el curs dels esdeveniments, però ningú sabia el que passava entre bastidors. Si les flames no van devorar del tot la catedral de Notre-Dame va ser gràcies a una decisió presa en qüestió de minuts. Després de l'impacte de la caiguda de l'agulla, el general Gallet va dibuixar en un tros de paper l'estratègia de l'última oportunitat per salvar Notre-Dame. Una estratègia que posava en joc la vida de moltes persones. Per tirar-la endavant havia d'aconseguir el vistiplau del president de la República en persona en uns instants de rara intensitat.

La batalla de Notre-Dame recull com un grup de joves bombers que no s'havien enfrontat mai abans a un incendi van saber mantenir en tot moment la sang freda. Com l'esfondrament de l'agulla va provocar una ràfega d'aire enorme que va tancar les portes de la catedral i hi va deixar atrapats a dins uns quants bombers. Com el tresor de Notre-Dame, la corona, un clau i un tros de la creu on suposadament van crucificar Jesucrist, es va conservar gràcies a una cursa contra rellotge i a un SMS salvador.

El documental també recull el testimoni de tots aquests protagonistes, que recorden com es va lluitar el 15 d'abril del 2019 a la batalla de Notre-Dame.