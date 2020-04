La trilogia «La noia invisible», de Blue Jeans, es convertirà en sèrie de televisió

Morena Films, productora de pel·lícules com Campeones o Celda 211, produirà la sèrie basada en la trilogia literària La noia invisible, de Blue Jeans, segons van informar ahir, en un comunicat conjunt, el Grup Planeta i la mateixa productora. La ficció, «reclamada pels fans de la saga» des de la publicació de la primera novel·la el 2018 per Planeta, es basarà en els tres llibres que componen la trilogia: els ja publicats La noia invisible i El puzle de cristall, així com La promesa de la Júlia, que arribarà a les llibreries aquesta primavera «si la situació actual ho permet».

La Júlia, la carismàtica protagonista d'aquestes obres, «ha captivat més d'un milió i mig de lectors» en una sèrie de novel·les publicades en català i en castellà, segons el comunicat.

La primera novel·la de la trilogia explica la història de la Júlia, una adolescent de 16 anys amb una intel·ligència fora del normal, a la qual li encanta resoldre enigmes, jugar a escacs i passar temps amb el seu millor amic, l'Emilio, un friki de la seva classe amb els cabells blaus. La seva vida canvia quan apareix al vestidor de l'institut el cadàver d'Aurora, una de les seves companyes de classe, a la qual tots coneixien com «la noia invisible», i la Júlia, en paral·lel a la investigació policial, intenta descobrir l'assassí.

El productor del projecte, Pedro Uriol, ha assegurat que quan va llegir la primera novel·la de la trilogia no va tenir dubte sobre la sèrie. «La protagonista és un personatge amb un enorme potencial que fa un viatge cap a la maduresa travessant els conflictes propis de l'adolescència mentre intenta resoldre un assassinat. La trama del crim dona al relat un ritme frenètic en un institut en el qual tots tenen secrets, tots semblen culpables, tots són sospitosos», subratlla Uriol.

Blue Jeans, pseudònim de Francisco de Paula Fernández González, va néixer a Sevilla el 7 de novembre del 1978, va viure la infància i l'adolescència a Carmona, i actualment resideix a Madrid, on es va llicenciar en Periodisme per la Universitat Europea.