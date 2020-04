El format «80 cm» torna a La 2 amb Juanjo Pardo i noves rutes de senderisme

La 2 de Televisió Espanyola estrena aquesta tarda, a les 18.15 h, la quarta temporada del programa de senderisme 80 cm. Juanjo Pardo, un rostre conegut per espais com Para todos La 2 o Aquí hay trabajo, debuta com a presentador del format. Les llacunes de Ruidera, l'illa d'Ons, la serra del Montsant, la serra de Gata, Beceite, Gran Canària, Calp, Grazalema i Morella seran alguns dels espais que el programa recorrerà al llarg d'una temporada en la qual s'han utilitzat més imatges gravades des d'un dron, el que permet mostrar millor els itineraris i fer ressaltar la bellesa i espectacularitat dels entorns.