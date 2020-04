El viatge ecologista dels germans Bardem es veurà a Movistar +

El gener del 2018, els actors Javier i Carlos Bardem van passar vuit dies a bord del trencaglaç Artic Sunrise de Greenpeace amb l'objectiu d'arribar a l'Antàrtida i aconseguir el suport popular necessari per solucionar el gran problema mediambiental que té l'oceà Antàrtic. Dirigit per Álvaro Longoria i produït i protagonitzat pels germans Bardem –junts van guanyar un Goya per Hijos de las Nubes, la última colonia–, Santuario és un documental que mostra la lluita per crear el santuari marí més gran de la Terra a l'Antàrtic a través d'una campa-nya mediàtica, científica i política destinada a protegir l'última zona verge de la planeta. El film s'estrenarà pròximament a Movistar +, segons ha anunciat la plataforma.

Els coneguts actors van compartir vuit dies de travessia a bord d'aquest vaixell ecologista i Javier va obrir perfils a les xarxes socials per parlar del seu compromís amb Greenpeace, destacant que aquest santuari ajudaria a la recuperació i a protegir espècies que «estan patint els impactes del canvi climàtic, la contaminació i la sobrepesca».

Santuario va participar en el darrer Festival de Cinema de Toronto, al Canadà, i al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià el setembre del 2019.