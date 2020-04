J. J. Abrams i HBO Max preparen una sèrie sobre «El resplandor»

L'Hotel Overlook reobrirà les portes. Després de l'obra mestra de Stanley Kubrick, no han estat pocs els intents per recuperar l'esperit de The Shining ( El resplandor) amb històries que transcorren abans o després dels fets narrats en el llargmetratge de 1980.

Si la tardor de l'any passat arribava als cinemes Doctor Sueño, una cinta que centrava la seva trama en la via de Dan com adult, amb tots els traumes que li va generar l'experiència viscuda de petit amb la seva família, pròximament arribarà un nou títol que seguirà estirant la trama de l'obra creada per Stephen King. Això sí, en aquesta ocasió, ho farà en forma de sèrie i no de pel·lícula.

Segons informa Variety, el productor J. J. Abrams acaba de signar un acord amb la plataforma de pagament HBO Max per produir Overlook, una ficció inspirada en la icònica novel·la de King. La sèrie constarà de deu lliuraments d'una hora de durada que narraran les històries sobrenaturals que tenen lloc a l'hotel en el qual es desenvolupa la trama de El resplendor. Aquest nou projecte té Dustin Thomason i Scott Brown com a guionistes, que repeteixen amb J. J. Abrams després Castle Rock, una altra producció basada en un altre univers creat per Stephen King.