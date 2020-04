Els mitjans d'informació recorden que la pluralitat és l'eix central de la democràcia

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) recorda que les llibertats d'informació i d'expressió i la llibertat de premsa són principis fonamentals de la democràcia espanyola que han de ser defensats per totes les institucions i els seus representants, especialment en un moment de crisi com l'actual. L'entitat explica en un comunicat que aquesta reacció té lloc després de les recents declaracions del vicepresident segon del Govern d'Espanya, Pablo Iglesias, en referència ala una possible restricció de l'activitat informativa dels mitjans durant la crisi sanitària en funció de la seva línia editorial. En aquest sentit, l'AMI recorda que la llibertat de premsa és essencial per a la societat i que qualsevol mesura per part del poder polític que tendeixi a exercir un control sobre els mitjans de comunicació suposaria un atemptat al sistema democràtic.

L'AMI considera que forçar els mitjans de comunicació a acudir a una única font dificultaria la seva tasca de vigilància i control dels poders públics, que és una funció essencial de la premsa per garantir la salut democràtica del sistema. L'AMI condemna tot intent de control, censura o limitació dels mitjans.