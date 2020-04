Mor als 46 anys l'actor Filipe Duarte, Vasco a la sèrie d'Antena 3 «Matadero»

L'actor portuguès Filipe Duarte va morir divendres als 46 anys d'edat com a conseqüència d'un infart de miocardi, segons va informar ahir Antena 3. Va ser en aquesta cadena on va saltar a l'escena espanyola gràcies als seus papers a la sèrie Matadero, on va interpretar el personatge de Vasco; i El tiempo entre costuras, ficció en la qual va exercir el paper de Manuel Da Silva.

L'actor havia tornat recentment del Brasil, país on havia estat rodant la telenovel·la Mae, emesa per la cadena de televisió Globo.