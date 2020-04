La sèrie «Vis a Vis: El Oasis» desembarca aquesta nit a Fox

Aquesta nit, a partir de les 22 h, arriba a Fox Vis a Vis: El Oasis, l'esperat spin-off de la sèrie carcerària que va fer història. S'estrena a Fox. En el primer episodi, titulat Como esos matrimonios que antes de separarse tienen un hijo, es podrà veure com Macarena i Zulema, ja fora de la presó Cruz del Norte, planegen un robatori final. Per aquest motiu, reuneixen Goya, a qui ja coneixen de la presó; Triana, que és la xicota d'aquesta, una jove de la generació Z experta a obrir caixes fortes; i Flaca, antiga militar avesada a tota mena d'armes. Després del robatori, la banda es reunirà en un hotel enmig del no res. Allà agafaran un helicòpter fins al Marroc. Però no tots els plans surten com s'havia previst.

Aquesta darrera remesa de Vis a Vis, produïda per Fox Network Groups i Globomedia (The Mediapro Studio), s'ha concebut per donar un final a les protagonistes principals. La producció té novament al capdavant com a showrunner Iván Escobar, així com els guionistes Lucía Carballal i J.M. Ruiz Córdoba. Najwa Nimri i Maggie Civantos encapçalen el repartiment, que es completa amb Itziar Castro, Claudia Riera, Isabel Naveira, Lisi Linder, David Ostrosky, Alma Itzel, Almagro San Miguel i Ana María Picchio.