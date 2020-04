La 2 emet especials de «Página dos» per celebrar la diada de Sant Jordi

A partir d'avui i durant tres dimarts, La 2 emetrà programes especials de Página dos, per commemorar Sant Jordi. Aquest any, a causa de l'emergència provocada per la Covid-19, s'han ajornat els actes del dia del llibre, però el programa celebrarà aquesta diada tan important amb tres nous especials, realitzats des del confinament i l'amor a la lectura.

Entre els escriptors que hi participen hi ha Isabel Allende, Fernando Aramburu, María Dueñas, Javier Cercas, Julia Navarro, Marta Sanz, Santiago Posteguillo, Guillermo Arriaga, Javier Castillo, Elvira Lindo, Rosa Montero, Xavi Daura, Antonio Manzini, Galder Reguera i Elisa Victòria.

El programa d'avui oferirà una llista de recomanacions literàries perquè els espectadors les prenguin com a referència a l'hora de regalar un llibre, a través d'internet, en plataformes digitals o botigues electròniques. I l'Impstor, antic col·laborador del programa, torna durant unes setmanes amb el seu irreverent blog per explicar les opcions digitals que hi ha per adquirir un llibre aquests dies.